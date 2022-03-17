Mersin'de 15 yaşındaki çocuk sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika
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Mersin'de 15 yaşındaki çocuk sahte içkiden zehirlendi

17.03.2022 11:46
Mersin'de 15 yaşındaki çocuk sahte içkiden zehirlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde 15 yaşındaki çocuk el yapımı sahte içkiden zehirlenirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 15 yaşındaki çocuk el yapımı sahte içkiden zehirlenirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Anamur Devlet Hastanesine getirilen 2007 doğumlu V.A. isimli çocuk, hayati tehlikesi bulunmasından dolayı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bu sırada ifadesi alınan çocuk, içkiyi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında ismini bilmediği, 'Dayı' lakaplı bir şahıstan aldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheli H.E.'yi gözaltına aldı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 litre sahte içki ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, ele geçirilen sahte içkileri internetten sipariş ettiğini, etil alkolden içmek amacıyla kendisinin imal ettiğini, kimseye satmadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

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Mersin'de 3 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek yakalandı Mersin'de 3 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek yakalandı Kocasını öldüren kadının kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi Kocasını öldüren kadının kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi

Münir Karaloğlu, Anamur, Mersin, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 15 yaşındaki çocuk sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 15 yaşındaki çocuk sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika
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