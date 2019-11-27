Son Dakika Haberleri: Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildiMERSİN - Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan kutularla tıbbi malzeme getirildiği bilgisini alan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Tıbbi malzemelerin kargo ile getirildiğini belirleyen polis, adresine ulaştığı yabancı uyruklu bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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