Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi

30.03.2022 10:22
Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 1510 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 1510 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak sigara satıldığı belirlenen Büyükeceli Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İşletmedeki aramada 510'u dolu 1510 makaron ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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Jandarma, Sigara, Mersin, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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