Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi

28.02.2022 10:41
Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 1580 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 1580 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 1580 paket içerisinde 30 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve F.A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık, Sigara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi - Son Dakika
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