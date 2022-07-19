Mersin'de 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi

19.07.2022 10:53

Mersin'de 16 milyon adet boş makaron ele geçirildiMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonda yapılan aramalarda 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Mersin'de 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonda yapılan aramalarda 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bandrolsüz kaçak makaron ticareti yaparak, vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde M.Y. ve R.G. isimli şahısların kullanmış olduğu kamyonları takibe aldı. Bir süre kamyonları takip eden ekipler, daha sonra şüphe üzerine araçları Tarsus D-179 karayolu üzerinde durdurdu. Kamyonlarda arama yapan ekipler, 16 milyon adet boş makaron ele geçirirken, 2 şoförü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 16 milyon adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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