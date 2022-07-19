Takip sonucu D-750 kara yolunda durdurulan iki kamyonda yapılan aramada, 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Mersin 'de, iki kamyonda 16 milyon bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Kaynak: AA

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