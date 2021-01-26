Mersin'de 162 bin 43 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı - Son Dakika

Mersin'de, geçen yıl 162 bin 43 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020'de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin faaliyet raporu yayımlandı.

Kent genelinde 1 milyon 546 bin 828 araç sürücüsünün kontrol edildiğinin belirtildiği raporda, 162 bin 43 kişiye çeşitli suçlardan adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi.

Denetimlerde, 12 bin 287 araç trafikten men edilirken, 7 bin 377 kişinin sürücü belgesine el konulduğu kaydedildi.