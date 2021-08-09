Mersin'de 169 bin 400 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 169 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı makaron ve sigara bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

169 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 480 doldurulmuş sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 7 plastik sigara sarma makinesinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.