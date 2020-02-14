Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde "evet" dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde 'evet' dedi - Son Dakika

Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde "evet" dedi

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 çift, aşklarını Sevgililer Gününde ölümsüzleştirdi.

Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde

Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 çift, aşklarını Sevgililer Gününde ölümsüzleştirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel günde nikah kıydırmak için önceden tarih alan çiftler, belediyeye bağlı Evlendirme Memurluğu'nda mutluluklarını resmileştirdi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gün boyu 17 çiftçin nikahını kıyarak mutlu bir yaşama geçmelerini sağladı.

Çiftlerin hayallerini gerçekleştiren Tarhan, çiftlere nikah defterine imza attıkları, içinde karaağaç tohumlarının bulunduğu kalemi hediye etti.

Nikah cüzdanını da gelinlere veren Tarhan, genç çiftleri tebrik etti.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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