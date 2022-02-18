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Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

18.02.2022 18:12
Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Kasım 2019'da 5 aylık hamileyken İrem B'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklar baba Kasım B. (49), ağabeyler Mehmet Ali B. (21), Vedat B. (23) ile amcalar Mehmet Veyis B. (34) ve İbrahim B. (44), anne Saadet B. (55) ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan diğer amca Mehmet B. (54) ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen sanıklar savunmalarını yaptı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan amca Mehmet B'nin tekrar tutuklanmasını ve tüm sanıkların "yakın akrabayı töre saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul etti, sanıkların tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yenişehir ilçesinde, 7 Kasım 2019'da evinde silahla intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine, olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri belirlenen ve 5 Haziran 2020'de yakalanan maktulün 7 akrabası tutuklanmış, İrem B'nin bebeği ise kurtarılamamıştı.

Haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılandığı ilk duruşmada, İrem B'nin amcası tutuklu Mehmet B. tahliye edilmişti.

Yargılama aşamasında mahkeme başkanı, bebeğin babasının kim olduğuna ilişkin Trabzon Adli Tıp Kurumundan istenen DNA testi sonucuna göre, erkek sanıklardan herhangi birinin bebeğin babası olabileceği yönündeki iddiaların ortadan kalktığını açıklamıştı.

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Mahkeme, Mersin, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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