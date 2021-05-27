Mersin'de 17 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 7 akrabasına dava açıldı - Son Dakika

Mersin'de 17 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 7 akrabasına dava açıldı

27.05.2021 13:06
Mersin'de 17 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 7 akrabasına dava açıldı, System.String[]

Mersin'de, 17 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili tutuklu anne, baba ve iki ağabeyi için ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin'de, 17 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili tutuklu anne, baba ve iki ağabeyi için ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İrem B'nin, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 7 Kasım 2019'da öldürülmesiyle ilgili tutuklanan babası Kasım B. (49), annesi Saadet B. (55), ağabeyleri Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile amcaları Mehmet B, (54) İbrahim B. (44) ve Mehmet Veyis B. (34) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca, şüphelilerden anne, baba ve iki ağabey hakkında "akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İrem B'nin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşarken ailesi tarafından halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, nişanın bu kişi tarafından sürdürülmek istememesinin ardından aralarındaki itilaf nedeniyle öldürülmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Olaydan sonra tarım işçisi olma bahanesiyle Mersin'e giden ailenin, genç kızın intihar etmesini bekledikleri, bir süre geçtikten sonra da ağabeyi Mehmet Ali B'nin tabancayla cinayeti işlediği iddianamede kaydedildi.

"Biz, olayın namus ve töre saikiyle işlendiğini düşünüyoruz"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinden müşteki avukatı Sebahat Gençtarih, AA muhabirine, sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için adli süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

Gençtarih, "Biz, olayın namus ve töre saikiyle işlendiğini düşünüyoruz. Yargılama boyunca bunu savunacağız ve sanıkların, namus ve töre saikiyle cinayet işlemekten ceza almalarını isteyeceğiz. Biz, ek olarak olayda amcaların suçu zorladığı, azmettirdiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte iddianamenin suç kısmında yer bulmasa da cinayetin, tasarlanarak işlendiği noktasında da sanıkların cezalandırılması kanaatindeyiz. Olayın planlanarak işlendiği açık bir şekilde ortada." dedi.

İntihar süsü verilmişti

İlk olarak evinde intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatılmıştı. Olaydan sonra Şanlıurfa'ya giden akrabaları geçen yıl haziran ayında düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Ağabey Mehmet Ali B, akrabalarının baskısı üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf etmiş, 7 zanlı tutuklanmıştı. İrem B'nin bebeği de kurtarılamamıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bahçelievler Mahallesi, İntihar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 17 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 7 akrabasına dava açıldı - Son Dakika


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