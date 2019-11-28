Son Dakika Haberleri: Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekiplerince bir kulübede yapılan aramada, bidonlar içerisinde 170 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de jandarma ekiplerince bir kulübede yapılan aramada, bidonlar içerisinde 170 litre sahte içki ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi Taşbaşı mevkiinde bulunan zeytin bahçesi içerisindeki kulübede sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kulübede yapılan aramada, 7 adet 20 litrelik, 1 adet de 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 170 litre fermente alkollü içki (şarap) ele geçirildi.


Olay ile ilgili gözaltına alınarak hakkında işlem başlatılan 1 kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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