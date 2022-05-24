Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi

24.05.2022 10:03

- Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi Mersin'de bir tır ve depoda yapılan aramada 18 milyon makaron ele geçirildi.

- Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir tır ve depoda yapılan aramada 18 milyon makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, gümrük kaçağı bandrolsüz makaron kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında belirlenen bir tır ve depoda yüklü miktarda makaron olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.Y.'nin kullandığı tırda ve R.Y. isimli şahsın deposunda arama yapan ekipler, toplam 18 milyon makaron el geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi

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MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi (2) 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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