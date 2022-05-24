MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI

24.05.2022 10:55

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, arama yapılan TIR ve depoda 18 milyon makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, arama yapılan TIR ve depoda 18 milyon makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerince 'gümrük kaçağı bandrolsüz makaron kaçakçılığı' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Mersin gişelerinde durdurulan TIR'da yapılan 16 milyon makaron ele geçirildi, sürücü E.Y. ise gözaltına alındı. E.Y.'nin ifadesi üzerine makaronların yüklendiği depoda yapılan aramalarda ise 2 milyon makaron daha ele geçirildi. Depo sahibi R.Y., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI
MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI
MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI
MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI

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Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi (2) 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi (2)
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI - Son Dakika
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