Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

05.05.2022 22:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, husumetli olduğu 17 yaşındaki P.M. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi'ndeki Mehmetçik Parkı'nda aralarında husumet bulunan Serkan Aburşu ve P.M., parkta karşılaştı. Husumetli gençler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

P.M., üzerindeki bıçakla Serkan Aburşu'yu göğsünden ve bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EVDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Tarsus İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi P.M.'yi, olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ile saklandığı evde yakaladı. Daha önce de kasten yaralama suçundan kaydının bulunduğu öğrenilen P.M., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Mehmetçik, Hisarcık, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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