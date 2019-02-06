Son Dakika Haberleri: Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

56 dakika önce

Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde bir evde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, evin gizle bölmelerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet Captagon ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]