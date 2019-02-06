Son Dakika Haberleri: Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

49 dakika önce

MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi, System.String[]
MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:53 Kaynak: DHA

Jandarma, Mersin, Güncel
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