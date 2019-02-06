Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
41 dakika önce
Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdiMERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Mersin
'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir
ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:04 Kaynak: DHA
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