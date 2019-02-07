Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildiMERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi



MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde bir evde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, evin gizle bölmelerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet Captagon ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi

Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi

"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi