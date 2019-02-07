Son Dakika Haberleri: Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

2 dakika önce

Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildiMERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de 19 Bin 734 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde bir evde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, evin gizle bölmelerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 adet Captagon ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

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