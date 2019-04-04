Son Dakika Haberleri: Mersin'de 19 Kaçak Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Mersin'de 19 Kaçak Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

38 dakika önce

MERSİN'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmek isteyen Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen ile 3 organizatör, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de 19 Kaçak Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı, System.String[]
MERSİN'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmek isteyen Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen ile 3 organizatör, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelecek bot ile Mersin'den Ada'ya geçirilecekleri yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 2'si bebek, 3'ü kadın olmak üzere 19 Suriye uyruklu göçmenin üç araçla  Erdemli ilçesine doğru götürüldüklerini belirledi. Yapılan operasyon sonucunda 3 organizatör ve kaçak göçmenler Erdemli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 5 can yeleği, 7 şambrel, 1 pompa ele geçirildi. Şüphelilere toplam 41 bin 264 TL idari para cezası uygulandı. Ardından Suriye uyruklu göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörler ise işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı, araçlarına da el konuldu.

FETÖ'DEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonlar sonucunda; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Jandarma Trafik timleri tarafından 111'i öğrenci ve 159'u işçi servisi olmak üzere 18 bin 132 araç kontrol edildi. Kontrollerde 112 araç trafikten men edilirken 14 sürücü belgesine el konuldu.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:27 Kaynak: DHA

Kıbrıs Rum Kesimi, Suriye, Jandarma, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı Bir "Oy Farkı Açıklaması" da Ekrem İmamoğlu'ndan Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:05:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de 19 Kaçak Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]