Mersin'de 19 Mayıs'a özel üstü açık otobüsler ve "vosvos"larla konvoy düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üstü açık otobüsler ve "vosvos"larla düzenlenen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Mezitli ve Yenişehir belediyeleri desteğiyle düzenlenen etkinlikte, klasik araba ve motosiklet tutkunları ile bisiklet sürücüleri, Mezitli ilçesinde sahilde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile çocukların da üstü açık otobüslerle katıldığı programda, şarkı ve marşlar söylenip şehir turu atıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen "vosvos"lar ve klasik otomobiller, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden takip ettiği programdaki şarkılara tempo tutarak eşlik etti.

Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı otomobil benzeri konvoyda yer aldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri de konvoyda yer aldı. Araç, katılımcıların ilgisini çekti.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında meşalelerin de yakıldığı konvoy, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın 102'nci yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyetin zorlu şartlar altında kurulduğunu aktaran Seçer, "Yarınlarımız, umutlarımız ve istikbalimizi gençlerimiz kurgulayacak. Gençler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını büyütüp geliştirecek. Onlara güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerin yanındayız." dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle andıklarını ifade etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit de Cumhuriyet'in ilk adımları atan Atatürk'ün izinden gidip değerlerini yaşatacaklarını kaydetti.

Erdemli'de 250 araçla konvoy yapıldı

Erdemli ilçesindeki etkinlikler kapsamında da 250 aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda başlayan etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrakları ve balonlar taşıyarak şehir turu attı.

İş makinalarının da yer aldığı konvoyda ilginç görüntüler oluştu.

Programa, Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.