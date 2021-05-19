19 Mayıs kapsamında Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenlendi

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) İl Temsilciliği tarafından Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 50 sporcu katıldı.

Kenti kuş bakışı gören Gelincik Tepesi'nden kalkış yaparak, gökyüzüne yükselen katılımcılar, deniz manzarası eşliğinde yamaç paraşütü kullandı.

Uçuş tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşadı, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Bazı sporcular, gökyüzünde süzüldükleri sırada Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Organizasyonun ikinci etabı, yarın Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan 1453 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Ökkeş Demir: "Karnaval gibi bir ortam var"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs'ı, kentte çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Yamaç paraşütü hedef yarışmasına katılan sporcuların, organizasyonda güzel zaman geçirdiğini anlatan Demir, "Yarışmada harika işler oluyor. Etkinliğe yurt içinden sporcularımızın dışında yabancı katılımcılar da var. Gelincik Tepesi, Türkiye'de ender bulunacak yerlerden birisi. Yamaç paraşütüne çok uygun bir bölge. Karnaval gibi bir ortam var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir araya gelindi. Güzel bir etkinlik oluyor." diye konuştu.

Minik Batuhan "ilk uçuş" heyecanı yaşadı

Katılımcılar arasındaki 5 yaşındaki Batuhan Tarakçı, sporculardan Yüksel Can ile ilk uçuş deneyimini gerçekleştirdi.

Can, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, "19 Mayıs'ta ufak bir gencimizle uçuş yapacağız. Batuhan çok istekliydi. Biz de bu ricasını kırmadık. Güzel bir uçuş olacak. Batuhan'ın ilk uçuşu olacak." ifadesini kullandı.

Sporculardan Yaşar Arslan da "Günün anlam ve önemine yakışan güzel bir organizasyon. Hava ve koşullar iyi. Güzel bir yarışma oldu." dedi.