Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı - Son Dakika

Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı

19.05.2021 10:37
Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı, System.String[]

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende İstiklal Marşı okunarak, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene belirli sayıda kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların maske taktıkları görüldü. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Ardından konuşan Demir, 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki Anadolu'yu kurtarmak için başlattığı yürüyüşün ilk adımını oluşturan ve Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini tam 102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ateşlenmiştir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin, tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. 19 Mayıs, gençlik ve gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Biz, ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz. Sevgili gençler sizler en büyük ilham kaynağımızı şanlı tarihimizden ve ecdadımızdan almış bir nesil, tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak hareket etmelisiniz. Çünkü siz Sultan Alparslan'ın, Ertuğrul Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in ve 'Toros Dağları'nın tepelerinde tek bir Türkmen evinin bacası tüter halde kalmış ise ben bu milletten umudumu kesmem, bayrağımı göğsüme sarar, milletimin istikbali uğruna ölürüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nesliyiz. Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir" dedi.

Bu bayramın pandemi sebebiyle dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde kutladıklarını kaydeden Demir, "Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. En büyük varlığımız, en büyük imkanımız olan gençlerimiz ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, siz değerli katılımcılara sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı
Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı
Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı
Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı - Son Dakika


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