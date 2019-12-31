Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi

10 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliağa Mahallesi'nde bir şahsın sahte içki üretimi yaptığı istihbaratı üzerine, şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, varil içerisinde 120 litre sahte içki ele geçirildi.


Yine Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde bir başka şahsın evinde yapılan aramada ise 36 şişe halinde 71 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:18 Kaynak: İHA
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