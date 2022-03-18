Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi

18.03.2022 10:44
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi

Mersin Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 2,5 ayda kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde 142 bin 674 araç ve sürücüyü denetledi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 2,5 ayda kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde 142 bin 674 araç ve sürücüyü denetledi. Alkol ve trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimler, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Ekipler, il merkezinde farklı noktalarda trafik ekiplerince yük ve yolcu taşıyan araçlar, alkol, motosiklet, emniyet kemeri, servis, hız, dron ve sivil trafik ekiplerinin ihbarları ile bildirilen trafik denetimleri yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2022 yılı içerisinde il merkezinde yapılan trafik denetimlerinde, yük ve yolcu taşıyan araç ve sürücülerin denetimin 33 bin 897, alkol denetiminde 10 bin 228 araç ve sürücü kontrol edildi. Ayrıca, motosiklet ve motorlu bisikletler ile sürücü ve yolcuların denetimi uygulamasında 32 bin 393, emniyet kemeri ve koruyucu tertibat denetimi uygulamasında 16 bin 377, okul servis araçlarının denetimi uygulamasında 2 bin 174, hız, dron, ihbarlı sivil denetim ve diğer uygulamalarda ise 47 bin 605 araç ve sürücü kontrol edildi.

Toplam 142 bin 674 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamalarda, eksiği bulunan ve kurallara uymadıkları belirlenen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Trafikte yol kullanıcısı olan sürücü, yolcu ve yayaların trafik kurallarına uymaları konusunda yıl boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Mersin, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi - Son Dakika
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