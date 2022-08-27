Boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

27.08.2022 16:16
Boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'de 2 arkadaşıyla denize girdikten sonra boğulan ve kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Mahmut Veli'nin 5 gün aradan sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'de 2 arkadaşıyla denize girdikten sonra boğulan ve kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Mahmut Veli'nin 5 gün aradan sonra cansız bedenine ulaşıldı. Büyük bir kayanın altında sıkışan Veli'yi çıkarmak için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Ağustos Salı akşamı 2 arkadaşıyla birlikte Mersin Millet Bahçesi sahilinden denize giren yabancı uyruklu Süleyman Mahmut Veli (19), dalga boyunun yüksek olmasından dolayı boğulmaya başladı. Yanındaki 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 19 yaşındaki Süleyman, boğularak, kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine 5 gündür hem denizden hem havadan çalışma yürüten Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Sahil Güvenlik ekipleri, bugün öğle saatlerinde Süleyman'ın cansız bedenine ulaştı. Kıyıdan yaklaşık 400 metre uzakta bulunan büyük bir kayanın altında sıkışan gencin cansız bedenine çıkarmak için, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden de destek istendi.

Vinç yardımıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gencin yakınları da Süleyman'ın denizden çıkarılmasını bekliyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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