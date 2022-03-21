Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

21.03.2022 10:41
Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin polisi, son 2 ayda yaptığı çalışmayla hırsızlık olaylarını yüzde 20 oranında azalttı, 427 şüpheliyi yakaladı.

Mersin polisi, son 2 ayda yaptığı çalışmayla hırsızlık olaylarını yüzde 20 oranında azalttı, 427 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 2022 yılının ilk 2 ayında evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarında aydınlatma oranı yüzde 50 yükseltti. Polis, olay sayılarını yüzde 20 oranında azaltırken yapılan çalışmalarda 427 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle mahallelerde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin geceleri aktif, görünür olmasının hırsızlık olaylarını caydırıcı olmasında önemli bir rol oynadığı bildirildi. - MERSİN

Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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