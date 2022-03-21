MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

21.03.2022 10:45

MERSİN'de polisin çalışmaları sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 427 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de polisin çalışmaları sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 427 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, çalışmaları sonucunda kent merkezimizde yılın ilk 2 ayında evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olayları zyüzde 20 oranında azaltıldı. Kentte hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 427 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

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Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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