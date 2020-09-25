Son dakika gündem: Mersin'de maskesiz gezen 2 bin 469 kişiye ceza - Son Dakika

MERSİN'de İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis, kentte maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 2 bin 469 kişiye, 2 milyon 222 bin 100 lira para cezası kesti.İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatlar gönderdi. Talimatlarda salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edildi. Bu kapsamda; 22 Haziran 2020 tarihinde gönderilen genelgeye istinaden Mersin'de toplu taşıma, ticari araçlar üzerinde yapılan maske denetimlerinde 1311 şahsa 1 milyon 179 bin 900 TL para cezası uygulandı. Meskenler hariç tüm alanlarda getirilen maske zorunluluğu ile ilgili gönderilen genelgeye istinaden 11 Eylül tarihinden bu yana yapılan denetimlerde ise 1047 şahsa toplamda 942 bin 300 TL para cezası, 24 Eylül tarihinde ise 111 şahsa 99 bin 900 TL para cezası uygulandı.