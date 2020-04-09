Mersin'de 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılıyor - Son Dakika

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Mersin'de 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılıyor
11 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılmaya başlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılmaya başlandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan destek programı kapsamında ilçedeki üreticilerden alınan sebze ve meyveler kolilenerek ailelere ulaştırılıyor.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak olduğunu belirterek, bu günlerde dayanışmanın önemli olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:12 Kaynak: AA
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