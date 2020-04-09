Mersin'de 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılıyor - Son Dakika

Mersin'de 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılıyor

11 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılmaya başlandı.

Mersin'de 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılıyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 40 ton sebze ve meyve dağıtılmaya başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan destek programı kapsamında ilçedeki üreticilerden alınan sebze ve meyveler kolilenerek ailelere ulaştırılıyor.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak olduğunu belirterek, bu günlerde dayanışmanın önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:12 Kaynak: AA

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