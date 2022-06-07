Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü - Son Dakika
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Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü

07.06.2022 18:26
Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü

Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Ş. ve C.D. ile avukatlar hazır bulundu.

Sanıklar, olaya ilişkin savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, firari sanık S.S'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Mersin'in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 10. katında yaşayan Seher Aslan Özkurt, 2 Ekim 2020'de tabancayla öldürülmüş, şüpheliler B.Ş. ve C.D. tutuklanmış, olayda silahı kullandığı iddia edilen maktulün eski dini nikahlı eşi S.S. ise kaçmıştı.

İddianamede, S.S'nin eski çalışanı B.Ş. ile gece saatlerinde Özkurt'un kaldığı apartmana girdiği, diğer şüpheli C.D'nin ise otomobilde beklediği belirtilmişti.

S.S'nin, demir kesme makasıyla kapı kilidini kırdığı çatıya çıkıp, oradaki bacadan da halat yardımıyla o sırada uyuyan Özkurt'un 10. kattaki evine girdiği anlatılan iddianamede, dış kapıda bekleyen B.Ş'yi de eve alan S.S'nin, eski dini nikahlı eşini merdiven boşluğunda komşusundan yardım istediği sırada tabancayla vurduğu yer almıştı.

İddianamede, S.S. ve B.Ş. hakkında "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından, C.D. hakkında da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası istenmişti.

Mahkeme başkanı, dava sürecinde, maktule karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işledikleri iddia edilen sanıklar hakkında ayrıca hazırlanan iddianamenin de kabul edildiğini ve dava dosyasıyla birleştirildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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