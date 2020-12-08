Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 2 zanlıyı saklandıkları adreste gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların adreslerinde, çalıntı olduğu belirlenen 6 televizyon ile 80 litre zeytinyağı bulundu.
- Kaynak: AA
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