Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların adreslerinde, çalıntı olduğu belirlenen 6 televizyon ile 80 litre zeytinyağı bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu