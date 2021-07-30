Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (2) - Son Dakika

BÖLGE HALKINA PSİKOSOSYAL DESTEK
Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce orman yangınından etkilenen Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçesinde yaşayanlara psikososyal destek verildiği duyuruldu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde orman yangınından etkilenen vatandaşlarımız için psikososyal destek ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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