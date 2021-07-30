VATANDAŞLAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR - Son Dakika

Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı (3)

Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangını sürüyor. Alevler Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle yerleşim birimlerine yaklaştı. Tarım alanlarının ilaçlanmasında kullanılan atomizörlerin depolarına su dolduran köylüler, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da küreklerle kuru otları temizleyerek yangının daha geniş alana yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bölgede 2 helikopter sortilerini sürdürüyor. Aydıncık ilçesinde ise yerleşim yerlerini tehdit eden alevler ise kontrol altına alındı. Aydıncık'ın yüksek kesimlerinde yangın devam ediyor.