Mersin'de 2 kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de 2 kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

19.04.2022 14:45
Mersin'de 2 kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ç.C'nin (23) kullandığı 33 BKC 83 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Raşit Yüce'nin (58) kullandığı 34 LA 4606 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Yüce'nin yanında yolcu olarak bulunan T.F. (58) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Raşit Yüce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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Kamyonet, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de 2 kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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