Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

19.04.2022 09:49
Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 katlı evin ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 katlı evin ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi 3106 Sokak'ta yaşayan anne Ekin ve kızı Müzeyyen Ataseven'in evinde sabah saatlerinde ilk belirlemeye göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Evdeki yangını fark eden anne kız, yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye başladı. Komşuların gelmesiyle, dumandan etkilenen anne ve kızı dışarıya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye tarafından söndürülen evde maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

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82 Evler Mahallesi, Tarsus, Mersin, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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