Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturan 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Üç Ocak Mahallesi 5413 Sokak'taki metruk binanın çevresinde önlem aldı.

İş makinelerinin yardımıyla kontrollü şekilde yıkılan binadaki moloz ve atıklar, kamyonlara yüklendi.

Ekipler, Gündoğdu Mahallesi 5764 Sokak'taki ömrünü tamamlamış 3 katlı lojmanı da kontrollü şekilde yıktı.