Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı - Son Dakika

Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Caminur Mahallesi'ndeki ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Atık toplayıcıların, binayı plastik ve kartonları depolamak için kullandığı öğrenildi.
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