Mersin'de, 2 Kişiyi Öldüren Soyguncu Yakalandı
34 dakika önce
Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandıMERSİN'nin Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin
'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı
MERSİN'nin Akdeniz
ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye
Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür
İşhanı'nda meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü
yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:38 Kaynak: DHA
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