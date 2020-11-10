Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babanın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.
Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.D. ve 2 kardeş ile avukatlar katıldı.
Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada sanık ve tanıkların beyanları dinlendi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
Olay
Sanık baba S.D. hakkında 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.
Davanın 14 Temmuz'da görülen ilk celsesinde, tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar vermişti.
Davanın 16 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında tanıkları yeniden dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "delil karartma" şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar vermiş, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı sanığa yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetmişti.
- Kaynak: AA
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