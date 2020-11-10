Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babanın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

Davanın 16 Eylül 'de görülen ikinci duruşmasında tanıkları yeniden dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "delil karartma" şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar vermiş, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı sanığa yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada sanık ve tanıkların beyanları dinlendi.

Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.D. ve 2 kardeş ile avukatlar katıldı.

Mersin 'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

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