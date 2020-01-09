Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkisinde araçları 2 metrelik kar altında kalan Özsu çifti ile birlikte 10 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sığındıkları restorandan kurtarılarak kent merkezine getirildi.

Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkisinde araçları 2 metrelik kar altında kalan Özsu çifti ile birlikte 10 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sığındıkları restorandan kurtarılarak kent merkezine getirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hakan ve Reyhan Özsu çifti, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkisinde bir restorana giderek yemek yedi. 7 Ocak akşamı Mersin'e dönmek için yola çıkan Özsu çifti, kar yağışının artmasıyla aynı restorana geri dönmek zorunda kaldı. Geceyi restoranda geçiren çift, sabah olduğunda araçlarının tamamen kar altında kalması ve yolların kapanması sonucu bölgeden ayrılamadı. Özsu çifti ile birlikte toplam 10 kişi de restoranda mahsur kaldı.


10 saatlik çalışma sonucu kurtarıldılar


Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 saatlik çalışma sonucunda dün akşam saat 22.00'de mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yaklaşık bin 650 rakımlı bölgede bulunan vatandaşlar, gece saat 02.00'de ekipler eşliğinde Mersin'e geldi.


Kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan bölgede, araçları kar altında kalan vatandaşlardan Reyhan Özsu, "Biz, 2 gündür mahsur kaldık. Çok şükür ki Başkanımız Vahap Seçer ve siz çalışanlar, bizi buradan kurtardınız. Size minnetlerimizi sunuyoruz. Şu an sağ salim evimize varacağımıza eminiz. Hepinize çok teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

Arslanköy, Başpınar, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı
2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:58 Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi - Son Dakika
22:56 Düzce bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz - Son Dakika
22:56 Zonguldak mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi - Son Dakika
22:55 Fransa polisinden göstericilere sert müdahale - Son Dakika
22:54 Bakan Kasapoğlu, Düzce Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:59:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]