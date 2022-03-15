Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

15.03.2022 15:17
Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı.

Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, TIR garajında yaptığı aramada 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi; 5 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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