Mersin'de 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi

MERSİN'de polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan gümrük kaçağı 10 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron getirildiği bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile ekipler merkez Akdeniz İlçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir TIR garajı içerisinde bulunan, N.A, Y.A.ve İ. A.'ya ait depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 10 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.A, Y.A.ve İ. A., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.