Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otobüs ile 1 otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adları henüz öğrenilemeyen 33 AHH 510 ve 06 BUL 319 plakalı otobüsler, Mersin- Antalya kara yolu Büyükeceli kavşağında çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otobüslerden biri, aynı kavşakta hareket halindeki 34 DAS 575 plakalı otomobile de çarptı.
Kaza sonucu otobüsler ile otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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