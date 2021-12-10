Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otobüs ile 1 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adları henüz öğrenilemeyen 33 AHH 510 ve 06 BUL 319 plakalı otobüsler, Mersin- Antalya kara yolu Büyükeceli kavşağında çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otobüslerden biri, aynı kavşakta hareket halindeki 34 DAS 575 plakalı otomobile de çarptı.

Kaza sonucu otobüsler ile otomobilde hasar oluştu.