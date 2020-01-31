Mersin'de 2 şüpheli sit alanında define ararken yakalandı - Son Dakika

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Mersin'de 2 şüpheli sit alanında define ararken yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde sit alanı içerisinde define aradıkları belirlenen 2 şüpheli, 80 adet sikke ile birlikte yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde sit alanı içerisinde define aradıkları belirlenen 2 şüpheli, 80 adet sikke ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzuncaburç Mahallesi'nde sit alanı içeresinde dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 80 adet sikke ve 33 adet metal materyaller ele geçirildi.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı. - MERSİN
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