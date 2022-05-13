Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 84 sentetik hap, 5 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 2 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı - Son Dakika