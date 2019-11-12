Mersin'de 20 kilogram esrar ele geçirildi
7 saat önce
Mersin'de tadilat halindeki bir evde bulunan 20 kilogram esrarla ilgili bir kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Mersin'de tadilat halindeki bir evde bulunan 20 kilogram esrarla ilgili bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde belirlenen adreste 20 kilogram esrar ile hassas terazi ve paketleme malzemeleri buldu.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu ticareti nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen G.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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