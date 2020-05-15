Mersin'de 20 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 20 kök kenevir ele geçirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde evlerinin önündeki teneke ve çiçek saksılarında kenevir yetiştirdikleri tespit edilen iki şüpheliden biri yakalandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde evlerinin önündeki teneke ve çiçek saksılarında kenevir yetiştirdikleri tespit edilen iki şüpheliden biri yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Dalakderesi Mahallesi'nde yaşayan iki kişinin evlerinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde teneke ve çiçek saksılarının içerisine ekilmiş 20 kök kenevir ele geçirildi. Adreste gözaltına alınan şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti