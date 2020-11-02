Mersin'de 20 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda farklı ebatlardaki 30 şişede 20 litre sahte içki ile 186 alkol şişesi etiketi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheli S.E.İ'nin evine operasyon düzenledi.

Mersin 'in Mezitli ilçesinde 20 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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