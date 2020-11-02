Mersin'de 20 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde 20 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheli S.E.İ'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda farklı ebatlardaki 30 şişede 20 litre sahte içki ile 186 alkol şişesi etiketi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyette işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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