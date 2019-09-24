Son Dakika Haberleri: Mersin'de 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
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Mersin'de 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

1 saat önce

Mersin Üniversitesince (MEÜ) düzenlenen 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu başladı.

Mersin'de 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, System.String[]

Mersin Üniversitesince (MEÜ) düzenlenen 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu başladı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Su Ürünleri Fakültesinin ev sahipliğinde, Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, su kaynaklarının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin, su kaynakları açısından zengin bir coğrafyada yer aldığını belirten Çamsarı, "3 tarafı denizlerle çevrili olan ve su kaynakları bakımından zengin bir coğrafyada yer alan ülkemizde, bu alanla ilgili yaşanan sorunlara çözüm olabilecek projelerin üretilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 26 Eylül'e kadar sürecek.

Ahmet Çamsarı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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